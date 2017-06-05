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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/23/51448.html

Общество

Участники «Команды 29» попытаются решить проблему парковок в Архангельске

Участники «Команды 29» попытаются решить проблему парковок в Архангельске
Список заданий-кейсов, которые будут решать участники девятого молодёжного форума, который пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе постоянно расширяется.

В «Команде 29» примут участие около 200 жителей Архангельской области в возрасте от 18 до 30 лет. Девятый форум пройдёт по новой концепции, которая подразумевает работу двенадцати проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодежи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Заказчиком кейса «Организация платных парковочных мест в г. Архангельске» выступила администрация города. Молодому поколению предлагается попытаться решить проблему паркововк в самых загруженных автомобилями зонах Архангельска и разработать проект бизнес-модели платных парковочных мест.

- С каждым годом число автомобилей в нашем городе возрастает. Существующие парковочные места, особенно в центре города, не справляются со своей задачей. Этот кейс направлен для решения комплекса проблем, связанных с высокой загруженностью улично-дорожной сети Архангельска. Мы считаем, что молодежь вполне может предложить новые идеи для решения этой насущной проблемы, - подчеркнул директор департамента градостроительства Администрации Архангельска Михаил Елагин.

В работе проектной группы смогут принять участие молодые жители Архангельской области, в возрасте от 18 до 30 лет, обучавшиеся или обучающиеся по направлениям: юридическое, архитектурное, экономическое и PR.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке

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