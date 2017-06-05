В округе Майская горка появится новый магистральный водовод

Строительство водовода входит в госпрограмму «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».

Прокладка новой ветки необходима для обеспечения участков массовой застройки инженерной инфраструктурой.

— В 2016 году за счёт средств областного бюджета выполнены работы по проектированию магистральных водопроводных сетей диаметром 500 миллиметров и протяженностью четыре километра. В январе 2017 года главным управлением капитального строительства заключён госконтракт стоимостью 137 миллионов рублей на строительство, – рассказал областной министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

20 июня 2017 года выполнены работы по врезке новой трассы в существующий водопровод. Сейчас заказчик собирает разрешительную документацию, необходимую для ввода построенного объекта в эксплуатацию.

Новый водовод с пропускной способностью 600 кубических метров в час позволит обеспечить водой не только многоквартирные дома, но и в целом улучшит качество водоснабжения жителей новых микрорайонов Архангельска.

Кроме того, построенный водопровод позволит решить вопрос с отсутствием резерва мощностей для подключения новых абонентов в округе Майская горка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.