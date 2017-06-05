Добролюбовка и архангельское отделение РВИО и подписали договор о сотрудничестве

Документ был подписан вчера на презентации третьей части сборника газетных статей о подвигах и героях Великой Отечественной войны «Нить памяти».

Свои подписи в договоре о сотрудничесвте поставили директор библиотеки имени Добролюбова Ольга Стёпина и председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалёв.

Сергей Ковалёв отметил, что общественная организация давно сотрудничает с крупнейшей библиотекой региона, а подписанное соглашение только укрепит сотрудничество и результаты работы будут более продуктивными.

— Символично, что и презентация сборника, и подписание соглашения о сотрудничестве состоялось именно в День памяти и скорби. Подрастающее поколение должно знать своих героев и чтить память о тех, кто завоевал для нас чистое небо над головой, – сказал Сергей Ковалёв.

Также он подарил библиотеке учебник «Военная история России», сообщили в архангельском отделение РВИО.