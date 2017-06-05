В Архангельской области начались выпускные вечера Более 5500 выпускников региона получат свои пропуски во взрослую жизнь — аттестаты о среднем общем образовании. Выпускные экзамены для большинства выпускников завершились 19 июня. Для остальных организован дополнительный этап сдачи ЕГЭ. В преддверии выпускных вечеров к одиннадцатиклассникам Архангельской области обратился региональный министр образования и науки Игорь Скубенко: - Уважаемые выпускники, в вашей жизни наступает день, который откроет дверь к бесконечному количеству дорог вашего будущего. Надеюсь, большинство из вас выберет путь, который позволит найти приложение своих сил и способностей на родине. Нашему региону нужны молодые люди, которые готовы ставить перед собой самые неординарные и амбициозные цели. Позвольте поздравить вас с окончанием школы! Несмотря на то, что экзамены у вас закончены, впереди ждёт самое главное испытание – испытание взрослой жизнью. Нашли ошибку? Выделите текст,

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