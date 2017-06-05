Архангельская область избавляется от свалок

Убрать действующие свалки Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района поможет строительство мусороперерабатывающего комплекса.

Действующие свалки не соответствуют нормам природоохранного законодательства, представляют собой источники загрязнения воздуха, почвы и водных объектов. Но современные технологии позволяют решить эти проблемы - достаточно строительства одного мусороперерабатывающего комплекса, чтобы закрыть все действующие свалки.

В планах областного правительства включить переполненные свалки в федеральную программу по ликвидации накопленного экологического ущерба для последующей рекультивации свалок.

Но для того чтобы попасть в программу, необходимо сначала построить современный комплекс, который будет способен обработать весь объем мусора, производимого архангельской агломерацией. В условиях дефицита бюджетных средств оптимальный вариант – это концессионные соглашения.

Концессия – это взаимовыгодный договор между государством и частным инвестором по оказанию услуг по созданию стратегических инфраструктурных объектов.

Такое соглашение было достигнуто 31 октября 2013 года между правительством Архангельской области и АО «Управление отходами». Согласно этому соглашению, компания инвестирует собственные и привлеченные средства в строительство мусороперерабатывающего комплекса (МПК) и осуществляет его эксплуатацию в течение 25 лет.

Правительство Архангельской области обязуется предоставить земельные участки и обеспечить минимальный уровень загрузки МПК и установление долгосрочного тарифа, гарантирующего возврат инвестиций в течение семи лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Предполагается, что МПК будет построен под Северодвинском — уже предварительно определён земельный участок для этих целей.

МПК станет межмуниципальной системой переработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) трёх городов архангельской агломерации (Архангельска, Северодвинска, Новодвинска) и Приморского района. Объём инвестиций составит 884,1 миллиона рублей.

Как сообщил генеральный директор АО «Управление отходами» Павел Бесшапов, по опыту работы компании проектирование и строительство подобных объектов занимает до полутора лет.

— Если земельный участок будет предоставлен в ближайшее время, то, думаю, что к концу 2018 года мы с вами будем открывать новый мусороперерабатывающий комплекс, – сказал Павел Бесшапов.

Сейчас «Управление отходами» уже реализует девять концессионных проектов в семи регионах РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.