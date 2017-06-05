Воспитанник архангельской воспитательной колонии впервые сдал ЕГЭ

На базе учреждения была оборудована аудитория, соответствующая всем требованиям проведения тестирования, а учителя школы при колонии контролировали соблюдение порядка проведения экзамена.

Всего в этом году выпускается двое ребят. Пройти итоговую аттестацию изъявил желание один человек, который успешно сдал обязательные русский язык и базовую математику, в качестве предметов по выбору – профильный уровень точной науки и обществознание.

Базовый уровень математики подросток сдал на отлично. За экзамен по русскому языку он получил 66 балов, по обществознанию – 58 баллов, профильную математику воспитанник сдал на 33 балла. Теперь он планирует поступать на направление «туризм».

ЕГЭ планируют провести в колонии и в следующем году и несколько воспитанников уже заявили о своем желание пройти тестирование.

Ребятам, которые не будут сдавать ЕГЭ, предстоит выдержать Государственный выпускной экзамен - аналог основного государственного экзамена для учреждений пенитенциарной системы.

ОГЭ сдают и выпускники девятого класса. В такой форме Государственную итоговую аттестацию (ГИА) прошли 23 воспитанника архангельской колонии в 2017 году, сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.