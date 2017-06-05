В Новодвинске открыли памятник пограничникам

В аллее Победы 22 июня состоялось торжественное открытие памятника «Пограничный столб» воинам пограничникам, отдавшим свою жизнь, защищая родину. Инициаторами его установления стали представители новодвинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

- Поступило обращение от жителей Новодвинска, служивших в пограничных войсках, об установлении памятного столба, – рассказал лидер новодвинского «Боевого братства», депутат горсовета Андрей Гобеляк. – Были проведены публичные слушания и опросы горожан в социальных сетях. Затем вопрос об увековечивании памяти пограничников, принявших в 1941 году на себя первый удар захватчиков, был обсуждён на заседании общественного совета города. Мнения были разные, но большинство общественных деятелей высказались за установление сооружения.

Памятник представляет собой красно-зелёный пограничный столб, копию своих собратьев, которые стоят на государственных границах России, высотой около двух метров. А рядом камень с надписью «Вечная память воинам пограничникам, отдавшим свою жизнь, защищая Отечество».



Пять красных полос пограничного столба символизируют пятиконечную звезду. Четыре зелёных – части света: север, юг, запад и восток, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.