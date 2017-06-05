Молодые полицейские Архангельска приняли присягу

В актовом зале УМВД России по Архангельской области состоялось торжественное принятие присяги будущими сотрудниками полиции, в числе которых участковые, следователи, сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы. Это мероприятие впервые проходило в стенах регионального Управления МВД.

За спиной у 30 слушателей Центра шесть месяцев обучения, в ходе которых они изучали законодательство РФ, занималась огневой и физической подготовкой, постигали специальные дисциплины. Все полученные знания и умения им вскоре предстоит применить на практике.

Перед лицом старших коллег и будущих начальников молодые юноши и девушки поклялись уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать Закон, достойно исполнять свой служебный долг и не щадить сил в борьбе с преступностью

К поздравлениям присоединился почетный член Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Игорь Владимирович Гринблат, который отметил, что принятие присяги – это важнейшее событие в жизни каждого офицера, подчеркнув, что в своей повседневной службе необходимо свято чтить ту клятву, которую произнесли в этот день будущие стражи порядк