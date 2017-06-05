В большинстве районов дождь, местами сильный. Ветер северо-западный и северный, на юго-востоке области юго-западный 8-13 м/с. Температура днем +7,+12°, на востоке местами до +17°, сообщает Севметео.
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Пятница, 23 июня, 12:49
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/23/51433.html
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Лето, вернись! В Поморье сегодня будет прохладно и дождливо
Сегодня на территории Архангельской области будет облачно и прохладно.
В большинстве районов дождь, местами сильный. Ветер северо-западный и северный, на юго-востоке области юго-западный 8-13 м/с. Температура днем +7,+12°, на востоке местами до +17°, сообщает Севметео.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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