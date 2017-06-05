В Архангельской области объявлены первые результаты ЕГЭ-2017

Пятеро юных северян безупречно справились с заданиями, получив максимальные 100 баллов за государственные экзамены. Нашим ребята отличились в ЕГЭ по литературе, физике и обществознанию.

На ЕГЭ по обществознанию ученики из Архангельской области значительно улучшили свои результаты по сравнению с прошлым годом - практически в два раза сократилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог в 42 балла.

Самый популярный экзамен из дисциплин по выбору в области сдавали более 2 400 человек. Один из выпускников получил 100 баллов, а в прошлом году такого результата на экзамене не смог добиться никто. ЕГЭ по литературе выпускники 2017 года также сдали значительно лучше.

— Оценку в 100 баллов по литературе получили два человека, в прошлом году лишь один выпускник добился такого результата. Ровно в два раза увеличилось количество ребят, показавших высокий результат в диапазоне от 80 до 99 баллов, и в три раза сократилось число тех, кто не преодолел минимальный порог, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Ещё двое жителей области сдали на 100 баллов ЕГЭ по физике. Кроме того, результаты экзамена свидетельствуют о практически двукратном сокращении числа тех, кто не преодолел минимальный порог, необходимый для зачёта.

Сразу несколько одиннадцатиклассников Архангельского государственного лицея имени М.В. Ломоносова получили на этом ЕГЭ оценку в 98 баллов. По словам ребят, такому успеху они обязаны системной подготовкой, которая позволила справиться с заданиями. Главный совет – начинать детально работать над экзаменами не в последние несколько месяцев, а значительно ранее. На самом экзамене главное – справиться с волнением, которое может помешать показать хорошие результаты.

Результаты остальных экзаменов основного этапа ЕГЭ 2017 года поступят в Архангельскую область в течение ближайших дней, сообщает региональное министерство образования и науки.