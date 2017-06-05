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У памятника «Медикам военных лет» в СГМУ прошёл митинг, посвященный Дню скорби

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Четверг, 22 июня, 18:33

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/22/51428.html

Общество

У памятника «Медикам военных лет» в СГМУ прошёл митинг, посвященный Дню скорби

У памятника «Медикам военных лет» в СГМУ прошёл митинг, посвященный Дню скорби
22 июня Россия вспоминает всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

По традиции студенты СГМУ приняли участие в акции«Свеча памяти», зажигая огни в знак скорби о тех, кого нет сейчас рядом с нами.

- Мы гордимся нашими медработниками, которые поддерживали Карельский фронт, обеспечивали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался. Огромный вклад был внесен медиками в науку: хвойные витаминные напитки, пенициллин, защита от инфекционных процессов – это та работа, которая была проведена ими в военные годы, - отметил замглавы Архангельска Николай Евменов.

После митинга, мероприятия, посвященные дню памяти и скорби, продолжились в здании вуза, для всех желающих была подготовлена концертная программа.

- Мы благодарны ветеранам, что сегодня над нашими головами мирное небо, что мы можем радоваться жизни, что мы не слышим взрывов бомб и страшного звука фашистских самолетов. Только общими усилиями страна смогла выжить, в настоящее время нам снова необходимо объединить усилия для того, чтобы страна выстояла в тех условиях, в которых мы живем, чтобы она становилась сильнее, развивалась и процветала, - подчеркнула ректор СГМУ Любовь Горбатова.

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