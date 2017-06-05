Омбудсмен Архангельской области организовала «горячую линию» и приём для молодёжи

Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова объявляет «горячую линию» и открытый специальный приём для жителей области в возрасте от 18 до 35 лет.

Звонки на «горячую линию» будут приниматься с 26 по 30 июня с 10:00 до 13:00 по телефону: (8182) 20-72-96. Можно будет задать вопросы об обеспечения жильём молодых семей, о трудоустройстве молодых специалистов и другие важные для молодёжи аспекты их жизни.

Открытый приём состоится в День молодёжи, 27 июня, с 14:00 до 16:00 по адресу: Архангельск, пл. Ленина, 1, каб. 210.

Институт уполномоченного по правам человека в Архангельской области в этом году отмечает 20-летие, и на протяжении всех этих лет он особое внимание молодёжной тематике, сообщает пресс-служба областной администрациии.