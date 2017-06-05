В Архангельском художественном салоне завершается выставка «Мир глазами детей»

Экспозиция была организована центром технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» и художественным салоном-галереей, при поддержке департамента образования.

Всего на выставке было представлено 166 детских рисунков. Ребята могли попробовать свои силы в трех номинациях: «Живопись», «Графика» и «Фотография».

- Ценность таких мероприятий в том, что они воспитывают детей, формируют в них тягу к прекрасному. Кроме всего прочего, привязанность к изобразительному искусству развивает интеллект и таланты, - отметил директор художественного салона «Галерея» Валентин Шестаков.

Замдиректора центра технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» Ольга Кирикова считает, что выставка имеет огромное практическое значение:

- Выставка - это шанс для ребят показать, чему они научились за год. Поскольку она посвящена истории, это возможность проникнуться культурой и традициями русского народа и Русского Севера. Для нас выставка - это музыка души. Кто-то передает её через фотографию, кто-то через графику, кто-то через живопись.

После размещения в Художественном салоне-галерее выставка детских рисунков переместится на военно-спортивный полигон острова Краснофлотский, сообщает пресс-служба городской администрации.