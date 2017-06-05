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Четверг, 22 июня, 14:32

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/22/51422.html

Общество, Экономика

В Архангельской области началась декада Международного дня социального бизнеса

В Архангельской области началась декада Международного дня социального бизнеса
Праздник отмечается ежегодно по всему миру 28 июня с 2010 года. В России его отмечают в пятый раз.

Организатором акции в Архангельской области является фонд «Наше будущее». В программе декады запланировано множество мероприятий.

САФУ организует круглый стол «Народный университет как социальный проект по адаптации лиц «серебряного» возраста к новым условиям жизни». Блок, посвящённый социальному бизнесу, войдёт в семинар «Основы предпринимательской деятельности», который готовит Архангельский региональный бизнес-инкубатор.

В Пинеге в эти дни состоится встреча директора Архангельского центра социальных технологий «Гарант» с активными гражданами и представителями социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Тема дискуссии – «Как повлиять на качество жизни жителя Пинеги?».

— Выступая на пленарном заседании форума социальных инноваций регионов, министр экономического развития России Максим Орешкин отметил Архангельскую область как один из субъектов Федерации, лидирующих в работе, направленной на создание базовых условий по обеспечению доступа социально-ориентированных НКО к предоставлению услуг в социальной сфере, – отметил министр экономразвития Архангельской области Семён Вуйменков.

Также он подчеркнул, что для бизнеса это возможность существенного расширения сферы деятельности, а для области – предпосылки к качественному изменению услуг, предоставляемых в социальной сфере, а также создание новых рабочих мест.

Региональный представитель фонда «Наше будущее» Светлана Бызова рассказала, что в Архангельской области появляется всё больше социальных предпринимателей. В региональный реестр фонда на 1 июня 2017 года входят 180 предприятий малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

— Плодотворное взаимодействие у фонда сложилось с органами исполнительной власти региона. Например, при поддержке министерств культуры и экономического развития была реализована программа «Энергия успеха» по развитию женского предпринимательства в сфере сохранения народных культурных традиций, – приводит цитату Светлана Бызовой областное министерство экономразвития.

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