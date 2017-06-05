Завтра в Архангельске пройдёт семинар «НКО в сети интернет»

23 июня в 15:00 в гостинице «Двина» состоится представление некоммерческих организаций и инициативных групп в социальных сетях и коммуникации в сети интернет.

На семинаре будут обсуждать позиционирование НКО или проекта в соцсетях, работу онлайн и оффлайн и сетевое взаимодействие. Кроме того, организаторы предлагают поговорить о партнёрстве между НКО и волонтерами.

Вход на семинар свободный. Тем не менее, Архангельский центр социальных технологий «Гарант» просит участников записаться заранее по телефону: (8182) 20-65-10 (контактное лицо – Анастасия Чепиль) или прислать свои данные на электронный адрес: chepil@ngo-garant.ru (необходимо сообщить имя, фамилию, организацию или инициативу, которую вы предлагаете).