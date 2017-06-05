Осенью этого года в Архангельске откроется областной перинатальный центр Генеральный подрядчик, работающий на одном из главных социальных объектов региона, дал такое обещание. Ход работ на объекте проверила межведомственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства региона Андрея Шестакова. Цена объекта — 2,8 миллиарда рублей. Сейчас строительство восьмиэтажного здания и перехода к областной больнице уже завершено, закрыт тепловой контур, завершено техническое присоединение ко всем инженерным сетям, идёт монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений. 240 рабочих трудятся в две смены, проходят конкурсы на поставку и монтаж медицинского оборудования. Открытие перинатального центра не только выведет медицинское сопровождение мам и новорожденных на качественно новый уровень, но и позволит создать 617 рабочих мест, сообщает ИА «Регион 29». Нашли ошибку? Выделите текст,

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