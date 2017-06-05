Осенью этого года в Архангельске откроется областной перинатальный центр

Ход работ на объекте проверила межведомственная комиссия под руководством заместителя председателя правительства региона Андрея Шестакова.
Цена объекта — 2,8 миллиарда рублей. Сейчас строительство восьмиэтажного здания и перехода к областной больнице уже завершено, закрыт тепловой контур, завершено техническое присоединение ко всем инженерным сетям, идёт монтаж внутренних инженерных сетей, отделка помещений.
240 рабочих трудятся в две смены, проходят конкурсы на поставку и монтаж медицинского оборудования.
Открытие перинатального центра не только выведет медицинское сопровождение мам и новорожденных на качественно новый уровень, но и позволит создать 617 рабочих мест, сообщает ИА «Регион 29».
Не кричите гоп, пока не перепрыгнули.(с)