27 июня в Архангельске начнутся соревнования по пожарно-прикладному спорту

В трёхдневных состязаниях примут участие команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Тверской областей, республик Коми и Карелия.

Открытие соревнований состоится в физкультурно-оздоровительном центре им. А.Ф. Личутина (ул. Химиков,4, Северный округ Архангельска) 27 июня в 18:00.

На следующий день на стадионе ФОК им. А.Ф. Личутина с 09.15 до 17.00 пройдут соревнования на этапах «Полоса препятствий» и «Пожарная эстафета». 29 июня состязания на этапе «Штурмовая лестница» пройдут с 09.30 до 16:00 на стадионе «Динамо» (ул. Садовая,8).

В последний день с 10.00 начнутся соревнования на этапе «Боевое развертывание» вновь пройдут на стадионе ФОК им. А.Ф. Личутина (ул.Химиков,8) и в 15.00 там же состоится торжественное награждение победителей соревнований, сообщает сайт arh112.ru.