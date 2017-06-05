В день скорби у Вечного огня в Архангельска зажгли свечи памяти

В четыре утра 22 июня на митинг собрались ветераны, первые лица области и города, депутаты, поисковики, молодёжь.

На площади Мира зажгли поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – столько дней длилась Великая Отечественная война.

- 22 июня – это дата памяти, скорби и героизма, которую чтит каждая семья. Уже традиционно на протяжении многих лет Архангельская область присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Эта акция имеет большое значение для всех соотечественников. Её значимость не угасает и наполняется новым смыслом. Наша задача – через такие мероприятия развивать у подрастающего поколения гражданственность и патриотизм, - отметил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области назначен Иван Дементьев.

В завершение памятного мероприятия юнармейцы возложили к монументу Победы цветы. В 12:00 часов к акции Дня скорби и памяти присоединятся студенты СГМУ.

Кроме того, в деревне Анашкино Холмогорского района в этот день «зажгутся» более 20 красных звезд в рамках проекта «Дом со звездой», сообщает Архангельский центр «Патриот».