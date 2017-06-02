В Архангельске появится новый ТОС

В Архангельске всё большее распространение получает успешный опыт организации ТОСов: активные горожане объединяются, чтобы решать проблемы и вопросы развития своих территорий.

Вот и инициативная группа горожан, проживающих в Октябрьском округе, решила организовать территориальное общественное самоуправление. В границы ТОСа «Предмостный» вошли дома на территории, ограниченной ул. Гагарина (от наб. Северной Двины до пр. Троицкого, за исключением дома № 2 по ул. Гагарина), пр. Троицким (от ул. Гагарина до пр. Выборнова), проездом Выборнова (от пр. Троицкого до наб. Северной Двины) и наб. Северной Двины (от пр. Выборного до ул. Гагарина).

Кроме того, в ходе сессии по заявлению председателя ТОС «Ягодный» изменены границы данного территориального общественного самоуправления.