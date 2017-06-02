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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/21/51409.html

Общество

Они солгали по "делу Графа и Мышковского": грядет новый суд

Они солгали по "делу Графа и Мышковского": грядет новый суд
Следственными органами завершено предварительное следствие по уголовным делам по обвинению трех представителей коммерческих организаций в даче заведомо ложных показаний.

По версии следствия, обвиняемые, будучи допрошенными на стадии предварительного следствия и в судебных заседаниях Ломоносовского районного суда в качестве свидетелей по делу по обвинению бывшего генерального директора Лесозавода № 3 Виталия Графа и его пособника- депутата Архангельского областного Собрания депутатов Сергея Мышковского в преднамеренном банкротстве предприятия и покушении на мошенничество в особо крупном размере, дали заведомо ложные показания о том, что по роду деятельности коммерческие организации, которыми они руководили, никакого отношения к Мышковскому не имели, хотя в действительности являлись подконтрольными и аффилированными Мышковскому организациями. Следствием установлено, что Граф и Мышковский собирались похитить имущество Лесозавода № 3 путем обмана посредством создания искусственной кредиторской задолженности перед аффилированными Мышковскому юридическими лицами, включая юридические лица, возглавляемые подозреваемыми по делу о даче заведомо ложных показаний, с целью последующего банкротства предприятия и реализации его основных средств.

Несмотря на дачу рядом свидетелей заведомо ложных показаний и непризнание обвиняемыми своей вины, приговором Ломоносовского районного суда Архангельска Граф и Мышковский признаны виновными в совершении вышеуказанных преступлений и приговорены к реальному лишению свободы, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

Обвиняемые в даче ложных показаний вину не признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

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