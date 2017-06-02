В Архангельске состоится акция "Свеча памяти"

В Архангельске состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби: возложение цветов, акция «Свеча памяти», реконструкция военно-полевого госпиталя и патриотический концерт.

22 июня все неравнодушные горожане имеют возможность присоединиться к акции в память о предках, отстоявших свободу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В 4 утра перед Вечным огнем выстроится знаменная группа и почетный караул, руководство региона и города, представители ветеранского движения и молодежных организаций возложат цветы к Монументу Победы. Волонтеры будут раздавать свечи – в Архангельске, как и во многих городах России, состоится патриотическая акция «Свеча памяти».

Кроме того, в связи с 85-летием Северного государственного медицинского университета в этом году особое внимание будет обращено деятельности военных медиков в годы Великой Отечественной войны. Во внутреннем дворике СГМУ будет представлена реконструкция военно-полевого госпиталя и организован патриотический концерт. Мероприятие начнется в полдень.