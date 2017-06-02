Умер бывший глава Автодора и вице-губернатор Поморья Алексей Верещагин

Алексей Федорович запомнился и как депутат Архангельского областного собрания депутатов, где он возглавлял комитет по бюджету. В 2010 году он стал заместителем губератора по вопросам ТЭК и ЖКХ. В 2012 году не попал в состав нового областного правительства и последние годы тяжело болел.
Знающие Верещагина отзываются о нем как о компетентном специалисте и порядочном человеке. Друзьям он помогал даже тогда, когда от них многие отворачивались в силу разных обстоятельств.
Редакция ИА "Двина-Информ" выражает соболезнования родным и близким покойного.