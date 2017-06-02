Областной центр семейной поддержки начал использовать метафорические карты

Метафорические ассоциативные карты — одна из самых современных диагностических методик, которую «Центр поддержки молодой семьи» освоил совсем недавно.

Такие карты являются уникальной проективной методикой для работы с различными проблемами как индивидуально, так и в группе с широчайшим спектром применения – от психотерапии до семейной игры.

«Центр поддержки молодой семьи» оказывает бесплатную психологическую помощь молодым людям до 30 лет и использует различные формы и методы психологической поддержки: семейные консультации, индивидуальную работу, тренинги, обучающие семинары.

Записаться на консультацию к психологу можно по телефону: (8182) 211-744 или +7 911 670-53-53.