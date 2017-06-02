В Архангельске объявляется городская комиссия детских медосмотров

Медосмотры смогут пройти дети от 1 года до 17 лет - с 1 июля в Архангельской городской детской поликлинике.

Комплексные профилактические медицинские осмотры организованы для раннего выявления заболеваний и оказания своевременной медицинской помощи.

Дети смогут пройти осмотр, если ранее не проходили его в поликлинике по месту прикрепления. В осмотр будут входить лабораторные исследования, а посещения врачей-специалистов — зависят от возраста ребенка и определены Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Комиссия будет работать в основном здании поликлиники по адресу: проезд Приорова, дом 6. График работы - понедельник, среда, пятница с 7:30 до 11:00 часов. Записаться можно по телефону – 89509629151 или обратиться в регистратуру поликлиники.

При обращении при себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка; страховой полис, СНИЛС, паспорт законного представителя ребенка (для детей до 15 лет), сообщает сайт городской администрации.