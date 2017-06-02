На Дне города в Архангельске выступит пилотажная группа «Регион»

Мастера международного уровня продемонстрируют программу группового высшего пилотажа в составе четырёх самолётов.

Жителей города ждёт захватывающее зрелище: синхронные «бочки» и эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, знаменитая «петля Нестерова» и встречные проходы.

В составе пилотажной группы «Регион» - лётчики первого класса, у каждого из них за плечами не одна тысяча часов налёта. Для демонстрации лётного мастерства группа использует учебно-тренировочные самолёты L-39 Albatros.

Лёгкие и манёвренные, эти крылатые машины пользуются популярностью как у пилотажных групп, так и у частных владельцев. Максимальная скорость — 900 км/ч, практический потолок — 11,5 км, дальность полёта — 890 км.

Выступление пилотажной группы начнётся в 16 часов, а увидеть его можно будет с набережной Северной Двины, сообщает пресс-служба городской администрации.