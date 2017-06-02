В Архангельске успешно подключили новый водопровод

Исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал» Иван Бридько рассказал, что задачу по врезке нового участка труб рабочим удалось выполнить в поставленные сроки. Кроме того, пока водоснабжение было отключено, был проведён большой объём ремонтных работ.
- Сегодня ночью в полном составе работал водный цех, была привлечена оперативно-аварийная служба, 31 единица техники. По максимуму была использована возможность произвести ремонты во время отключения водоснабжения в связи с врезкой нового участка водопровода, - пояснил Иван Бридько.
Сейчас в большинстве отключенных на ночь домов вода появилась, в остальных подключение будет завершено в ближайшие часы.