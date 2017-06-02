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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/21/51395.html

Общество

В Архангельске успешно подключили новый водопровод

В Архангельске успешно подключили новый водопровод
Сегодня ночью семь районов города были отключены от водоснабжения из-за работ по подключению нового водопровода на участке от проспекта Ленинградский до улицы Карпогорской.

Исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал» Иван Бридько рассказал, что задачу по врезке нового участка труб рабочим удалось выполнить в поставленные сроки. Кроме того, пока водоснабжение было отключено, был проведён большой объём ремонтных работ.

- Сегодня ночью в полном составе работал водный цех, была привлечена оперативно-аварийная служба, 31 единица техники. По максимуму была использована возможность произвести ремонты во время отключения водоснабжения в связи с врезкой нового участка водопровода, - пояснил Иван Бридько.

Сейчас в большинстве отключенных на ночь домов вода появилась, в остальных подключение будет завершено в ближайшие часы.  

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