Если в кране есть вода... Ночное обезвоживание Архангельска завершилось

Сегодня ночью были произведены работы по подключению вновь построенного водопровода на участке от пр. Ленинградский до ул. Карпогорской. В настоящее время возобновляется подача воды в домах архангелогородцев.

По информации и.о. директора МУП «Водоканал» Ивана Бридько, задачу по врезке нового участка водопровода удалось выполнить в запланированные сроки. Более того, за время отключения водоснабжения был произведен большой объем ремонтных работ: на городских сетях специалисты осуществили замену 3 задвижек, отремонтировали 7 задвижек, устранили 2 крупных повреждения и более 10 стандартных.

В настоящее время завершается подключение холодного водоснабжения, во многих домах вода уже появилась. Напомним, вчера с 18-00 и до сегодняшнего утра в семи округах Архангельска было отключено водоснабжение.