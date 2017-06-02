Температура воздуха +11,+16°, местами до 21°, сообщает Севметео.
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Среда, 21 июня, 10:06
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/21/51391.html
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Синоптики обещают ливни и ветер
Сегодня утром и днём во всех районах, кроме Мезенского, Лешуконского и Пинежского районов, ожидаются сильные дожди, местами грозы, усиления восточного и северо-восточного ветра порывами до 16 м/с.
Температура воздуха +11,+16°, местами до 21°, сообщает Севметео.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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