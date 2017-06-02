Водоканал безнадёги: зачем повышают тарифы?

Через десять дней — с 1 июля 2017 год - все жители Архангельска получат очередной подарок. Для них вырастут тарифы на коммунальные услуги. Особенно впечатляющим будет рост стоимости водоснабжения и водоотведения. К «декабрьским» 20% роста добавится ещё 10% «июльских».

Если окунуться в не очень глубокую историю, можно вспомнить, под каким «соусом» нам подавалась необходимость увеличения стоимости воды на три десятка процентов в декабре прошлого года. Представители «Водоканала» как мантру повторяли слова о 56% потерь водопроводной воды, о её низком качестве, постоянных авариях, предбанкротном состоянии предприятия и так далее.

По их логике суть проблемы с водой была заключена в бездарном освоении средств кредита Европейского банка реконструкции и развития, на который планировалось модернизировать всю систему водоснабжения Архангельска. Один из депутатов гордумы во время жаркого обсуждения повышенных тарифов так и заявил: это мы с вами виноваты в том, что предприятие дошло до ручки.

А другой депутат и вовсе подвёл к мысли, что виноваты в развале МУПа горожане, которые по утрам, когда чистят зубы, не выключают воду и она бесцельно утекает в канализацию.

И вот после роста тарифов нам обещали всеобщее водяное благоденствие. Мол, только после этого появится концессионер, который вложит в «Водоканал» миллиарды рублей, погасит долги, отремонтирует ветхие трубы, снизит потери.

А что из обещанного реализовано? Где публичный отчет предприятия о том, что удалось сделать за счет наших с вами средств? Со стороны выглядит так: вложили 10 рублей, а улучшения если есть, то на копейеки.

Концессионер, ау!

Начнём с главного, а именно с концессионера – щедрого дяденьки, который за повышенные тарифы обещал если не жениться, то, как минимум, вложить миллиарды рублей в модернизацию «Водоканала». Предполагалось, что конкурс на выявление концессионера будет объявлен практически сразу после принятия решения о повышении тарифов на воду. Это было в 2016-м. Однако завершается уже июнь 2017 года, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

Самый главный вопрос – кто получит предприятие в концессию? Ответа на него до сих пор нет. А это рождает многочисленные догадки и предположения. Прежде всего они связаны с возможностью прихода в Архангельск известного по стране «Росводоканала». Но что это за структура такая? Если и отдавать «стратегическое» муниципальное предприятие, то в надежные руки...

Единственное, что удалось выжать из представителей администрации города, так это информацию о том, что потенциальный концессионер хочет получить в пользование архангельские «Водоканал» не на 25 лет как предполагалось ранее, а на 49 лет. И, вроде как, мэрия под эту тему пытается навязать концессионеру дополнительный объём работ по модернизации существующих сетей и оборудования и строительству новых.

Причём, по неофициальной информации, инициатором концессии выступил сам концессионер. Теперь процедура передачи «Водоканала» в концессию будет следующей. Администрация города, получив предложение неизвестной компании, разместит его на своём официальном сайте и если в течение 45 дней никто не предложит более выгодных условий, тогда производственные мощности будут переданы организации, имя которой пока находится под завесом тайны.

Как отмечают в администрации города, заключение концессионного соглашения запланировано на 3-4 квартал 2017 года, а уже с 1 января будущего года развитием предприятий займётся частник.

Мутная водичка?

Однако простых горожан обсуждение темы с передачей «Водоканала» в концессию вызывает только раздражение. Для простых людей важно, чтобы тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения были приемлемыми, воды высокого качества, а платили бы люди только за то, что потребили, а не за то, что утекло в песок.

А вот с этим проблемы. Вода в наших кранах как была мутной так мутной и осталась. Более того, горожане стали замечать мутную воду в своих кранах в тех районах, которые ранее считались благополучными.

В январе 2017 года город традиционно испытал серию водопроводных аварий. Многие помнят и аварию на пресловутом «тысячнике», из-за которой без воды внезапно осталась практически половина горожан. Работягам за устранение повреждений на водопроводных сетях в лютый мороз и в довольно сжатые сроки можно только кланяться в пояс и говорить слова благодарности. Но хотелось бы увидеть стратегию предприятия по предотвращению таких сезонных катаклизмов. Это же не стихия, а технология.

Сегодня отчётливо видно, что водопроводное предприятие, несмотря на дикий рост тарифов, как и прежде занимается решением не стратегических вопросов, а устранением аварийных ситуаций. Появилась авария – устранили. До сих пор не представлена программа модернизации водопроводных сетей, их развития. То есть всё повышение тарифов, вокруг которого прошлой зимой ломалось столько копий, извините за каламбур, ушло в песок. А вода как была мутной так мутной и осталась.

«Здесь всё в чёрном свете»

Лет тридцать назад Юрий Шевчук написал замечательную песню, которую до сих пор можно считать гимном «золотой молодёжи». «Мальчики-мажоры» она называется. Но вспомнилась она не потому, что в «Водоканале» окопалась та самая золотая молодёжь, а потому, что в песне той есть хорошая строчка «Тут критик воскликнет – здесь всё в чёрном свете».

Меня могут упрекнуть, что я бессмысленно нагоняю чёрную краску в ситуацию вокруг «Водоканала». Но ведь происходят на предприятии и позитивные изменения.

Происходят. Но за те деньги, которые мы платим «за воду», они должны быть более масштабными.

Важный факт – предприятие стало лучше работать с потребителями. Налажено оперативное оповещение о произошедших внештатных ситуациях, о сроках отключения. «Водоканал» хоть и не был первым на этом поприще, но пошёл в социальные сети и создал одну из самых популярных групп среди коммунальных предприятий, количество подписчиков которой уже приблизилось к десяти тысячам. А это значит, десять тысяч семей оперативной могут получать информацию о возможны отключениях.

Начал работу call-центр, который пусть и не без сбоев, но всё-таки работает сегодня, предоставляя потребителям необходимую информацию.

Началась системная работа по прочистке канализации, что позволяет достаточно оперативно устранять подпоры канализации как на магистральных сетях, так и возле жилых домов, увеличивается пропускная способность трубопроводов.

Революционные изменения в ближайшее время ждут тех потребителей, которые самостоятельно набирают в водопроводных колонках воду. Для них начнётся новая эра, когда за каждый полученный литр воды им придётся платить пусть не большую, но всё-таки определенную денежку. Предприятие будет получать деньги за воду, которая сегодня фактически списывается на потери.

Ещё одним положительным моментов в истории «Водоканала» стало то, что предприятие наконец-то начало налаживать работу с потребителями-должниками. Это привело к увеличению собираемости платежей. Если раньше можно было не платить месяцами и ничего должнику за это не было, то теперь чуть ли не на следующий день после просрочки включается автоответчик, который в автоматическом режиме требует погасить задолженность.

Следующим шагом в выбивании долгов, по всей видимости, может стать такая «услуга» как перекрытие канализации. С помощью специальной заглушки, которая ставится на канализационном коллекторе можно отключить конкретного должника до тех пор, пока он не погасит задолженность.

Больше плюсов!

Но все эти достижения – результат, скорее, организационных мероприятий. Подавляющее большинство из них можно было сделать и без повышения тарифов, оптимизировав работу МУПа.

Планируете еще повысить тариф? Для начала отчитайтесь, на что потратили предыдущее повышение. Расскажите, когда на предприятии начнутся не организационные изменения, а вполне ощутимые производственные новации, повышающие эффективность использования средств, собираемых с жителей города.

Только после этого можно будет говорить о том, что очередное повышение тарифов не ушло в песок, а МУП «Водоканал» сделало шаг в будущее.