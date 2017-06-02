Бывший начальник тыла областного УМВД приговорен к 10 годам колонии и штрафу в 4 миллиона

Приговором Октябрьского районного суда Архангельска экс-начальник управления организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области Игорь Лебедев признан виновным в получении через посредника взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Установлено, что в 2012 году Лебедев через посредника получил взятку в виде денежных средств в сумме 1 миллиона 305 тысяч рублей, а также планшетного компьютера за обеспечение признания победителями представляемых взяткодателем организаций в проводимых УМВД России по Архангельской области открытых аукционах.

Также Лебедев, зная, что работы по контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту изолятора временного содержания УМВД России по Архангельской области и по капитальному ремонту служебных помещений УМВД России по Архангельской области в 2012 году подрядчиком не выполнены, не имея при таких обстоятельствах права принимать работы и подписывать финансово-хозяйственные документы на их оплату, явно превышая свои должностные полномочия, подписал от имени заказчика акты о приемке выполненных работ, а также организовал подписание начальником УМВД России по Архангельской области справок о стоимости этих работ. На основании указанных фиктивных финансово-хозяйственных документов на расчетные счета подрядчиков необоснованно перечислены денежные средства за фактически невыполненные работы.

Лебедеву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года, с лишением специального звания – полковник полиции, со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки – 4 011 000 рублей.

В соответствии со ст. 104.2 УК РФ у Лебедева конфискована в доход Российской Федерации денежная сумма в размере 1 337 000 рублей, соответствующая размеру полученной взятки.