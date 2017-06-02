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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/20/51382.html

Общество

Панову и Самодову далеко до Табакова и Гергиева. К вопросу о доходах

Панову и Самодову далеко до Табакова и Гергиева. К вопросу о доходах
Общественность Архангельска обсуждает опубликованные региональным минкультом сведения о доходах руководителей подведомственных учреждений за 2016 год. Так, руководитель Молодежного театра Виктор Панов задекларировал 4 миллиона 390 тысяч рублей, директор драмтеатра Сергей Самодов - 3 миллиона 640 тысяч.

Как известно, зарплата и полученный доход - разные вещи. Тот же упомнянутый Самодов на должность директора заступил летом 2016-го, а до этого являлся владельцем мужской парикмахерской. Таким образом, часть его дохода, скорее всего, была получена от предпринимательской деятельности. С Виктором Пановым тоже все ясно: он является художественным руководителем и ставит в своем театре спектакли. Отдельный вопрос, над которым интересно было бы поразмышлять, - размер гонораров за постановки.

Однако если брать во внимание федеральных руководителей культурной сферы, то там в десятки раз все "шоколаднее". Например, худрук Мариинки Валерий Гергиев получил в 2016 году доход в размере 154 миллионов 454 тысяч, а худрук МХТ Олег Табаков - 68 миллионов. Конечно, сравнивать Табакова с Пановым, а Гергиева с Самодовым некорректно. Так ведь можно и вспомнить Джека Николсона и Брюса Уиллиса с их баснословными гонорарами. 

Но, повторимся, повод для раздумий все же есть. Думается, доход руководителей архангельской театральной культуры должен зависеть и от качественного репертуара, и от заполоняемости залов и от разного рода профессиональных наград вроде "Золотой маски". С этим пока не все хорошо: последнюю "маску" получил кукольный театр более 10 лет назад. Громких премьер тоже не было (самопиар не в счет). С заполняемостью залов все в порядке, но, как правило, только на премьерные спектакли.

Несколько недель назад к Виктору Панову с экономической проверкой пришла полиция. Возможно, коснется она и драмтеатра с кукольным. Есть информация, что в коллективе драмтеатра высказывают претензии его руководству, причем в открытой форме. А уж после публикации сведений о доходах актеры опять занервничали. Что может быть после обнародования результатов финансовой проверки? Бывали случаи в отечественной практике, когда следствие находило в российских театрах хитрые схемы откатов и распилов (авансы за начатые, но не поставленные спектакли, двойные гонорары, оплата "руководителя постановки" и режиссера-постановщика и так далее). А еще можно вспомнить знаменитый "золотой парашют" экс-директора драмы Дунаева в 10 миллионов рублей.

Как говорится, результатов будем ждать. Возможно, они дадут ответы на вопрос: есть ли в культуре деньги? 

Юрий Севастьянов, Сегодня 13:46

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Комментарии
Гленн, сегодня 15:06

И какой смысл сравнивать местную шелупонь с гениями?

Гленну, сегодня 16:39

сам ты шелупонь. Панов уважаемый человек, а чего добился ты?

Крис, сегодня 16:45

Хочу поступать в театральный) буду потом министром по культуре
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