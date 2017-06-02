8 июля в Архангельске пройдёт семейный конкурс «Моё первое авто»

В День семьи, любви и верности в этом году победителей выберут в трёх номинациях: «Удивительная коляска», «В гармонии с природой», «Техно-экипаж».

Участникам номинации «Удивительная коляска» нужно художественно декорировать корпус детской коляски в любой технике (вышивка, аппликация, роспись по ткани) любыми материалами (краски, бумага, ткань). Размеры и форма корпуса детской коляски могут быть изменены.

Номинация «В гармонии с природой» предполагает художественное декорирование корпуса детской коляски или трёхколёсного велосипеда и по желанию изменение его размера, формы. Родители тоже должны принимать участие в конкурсе, а именно им необходимо подобрать костюмы, соответствующие теме оформления коляски или велосипеда.

В номинации «Техно-экипаж» на конкурс представляются коляска или трёхколёсный велосипед, оформленные в виде любого транспортного средства.

Все конкурсные работы будут представлены в «Параде детских колясок» 8 июля, там же состоится награждение семей-призёров конкурса, вручение памятных подарков и сувениров.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 2 июля: по форме в письменном виде или в электронном — по ссылке.

Организаторов конкурса можно найти по адресу: АГКЦ, проезд Приорова, 2, каб.335; или связаться с ними по телефону: 20-39-36, 8-902-285-13-75.