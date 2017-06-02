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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/20/51377.html

Общество, Экономика, Политика, Культура

Вышел свежий номер газеты «Правда Севера»

Вышел свежий номер газеты «Правда Севера»
Во время Петербургского Международного экономического форума губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил о приостановке совместного проекта энергоснабжающей компании ТГК-2 и китайской государственной корпорации «Хуадянь».

Почему закончился ничем проект, поддержанный на федеральном уровне? Об этом читайте в статье «Энергетика Архангельска осталась без «Хуадянь».

Во время празднования юбилея Котласа губернатор Игорь Орлов и главы районов и городов области провели заседание координационного совета. Как обычно, говорили о самых житейских проблемах, в частности, о подготовке к отопительному сезону. И все же больше всего внимания на этом совещании было уделено дополнительному образованию детей. Речь шла о том, чтобы возродить всю систему дополнительного образования, как в крупных городах, так и районах. Подробности – в корреспонденции «Губернатор велел главам не жадничать».

«Правда Севера» продолжает рубрику «Люди Севера». На этот раз ее герой – психиатр, работающий на скорой помощи в свои 80 лет, а всего в профессии он уже 52 года. Речь идет о докторе Станиславе Петровиче Ильине. Он такой единственный на всю Архангельскую область и Россию. Очерк о нем называется: «Где ещё чудак найдётся, который бы в восемьдесят на скорой работал?»

«Правда Севера» выходит накануне скорбной даты – начала Великой Отечественной войны. Ей посвящена подборка публикаций. Одна из них – о архангелогородцах, которые были мобилизованы на фортификационные работы в Мурманской области и в Карелии - «Каждый знал, что он на фронте».

«Гвардейская, родом из Архангельска» – это заголовок еще одной публикации, посвященной Великой Отечественной. В этом году исполнилось 75 лет со дня образования 23-й Гвардейской Краснознаменной Дновско-Берлинской стрелковой дивизии, которая формировалась в Архангельске.

Но эту диизию тоже вспоминают нечасто. Эту несправедливость решил исправить постоянный читатель газеты, который принес в редакцию статью журналиста «Правды Севера» Михаила Беданова о 23-й Гвардейской дивизии, которую он написал в 1972 году. А также рассказал историю своего отца, служившего в этой дивизии. Эти воспоминания называется «Товарищ пел, а я шел на песню»

Следующая тема номера требует продолжения и вмешательства органов опеки. История такая – психически больной человек продал свою жилплощадь и оспорил это в суде – в итоге мама и двое маленьких детей остались без крыши над головой. Подробности – в корреспонденции, которая называется «Ваша сделка законна. Но квартиру отдайте!»

Тема детства продолжается и в публикации под заголовком «Преданные дважды». Речь идет о детях, которых взяли в семьи, а потом они снова оказались в детдоме. Об этом рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Галина Королёва.

В январе 2017 года в рубрике «Морские истории» была опубликована статья «Арктическое самоубийство Георгия Седова». Сегодня продолжение темы – в корреспонденции «Не плачь, жена, моряк идёт своим путём».

В средней школе села Лена уже двадцать лет существует своя Книга рекордов. Записи в ней оставляет каждый выпускной класс. Самые любопытные записи из этой книги – в заметке «Мы – первые и мы – последние...».

Еще одна постоянна рубрика газеты, посвященная столетнему юбилею – «История «Правды Севера» в одной фотографии». На этот раз ее ведущий Сергей Доморощенов рассказывает о капитане дальнего плавания Юрии Жукове.

А вот заметка, опубликованная под рубрикой «Листая подшивки»: «Очередная сессия Соломбальского райсовета наметила в 1945 году проложить кольцевую трамвайную линию по Соломбале, построить на конечных трамвайных остановках павильоны, построить на Двине товарно-пассажирскую пристань, привести в порядок все сады и парки. Большие средства выделены на ремонт детских учреждений». Такие грандиозные планы город, вернее Соломбальский район, строил в самом начале 1945-го, когда еще шла война. Решения сессии Соломбальского райсовета были опубликованы в «Правда Севера» 26-го января 1945 года.

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