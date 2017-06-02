22 июня в Архангельске зажгут памятные свечи

В этот день ровно в четыре утра на площади Мира у Вечного огня состоится памятное мероприятие.

В России 22 июня ежегодно проходит акция «Свеча памяти», в память о тех, кто не вернулся с войны. Молодёжь зажигает поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» - количество дней Великой Отечественной войны.

Погибших в войне жителей Архангельской области участники акции почтят минутой молчания. Завершится митинг возложением цветов к монументу Победы, сообщает Архангельский центр «Патриот».

В Великую Отечественную войну из Архангельской области на фронт ушли 270 тысяч человек – четверть всего населения области. Более 113 тысяч погибли. Около сотни наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 13 – награждены орденом Славы трех степеней.