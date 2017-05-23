80 лучших людей Архангельской области: Виталий Бедило

В Новом завете есть свидетельство о том, как Ииусус Христос исцелил слепорожденного. В ХХ веке в Советском Союзе подобные чудеса творили офтальмологи во главе с академиком Святославом Федоровым. Кстати, начинал свои эксперименты Федоров в Архангельске. Вместе с Виталием Яковлевичем Бедило.

«И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии», - так начинается в Новом завете история об исцелении незрячего.

История кафедры офтальмологии Архангельского медицинского института началась в середине 30-х годов прошлого века. Основал ее и долгие годы возглавлял профессор Гавриил Логинов. Это был талантливый ученый своего времени, но он даже представить себе не мог, что начнется на кафедре в начале 60-х с приходом туда Федорова и Бедило. Однако рассказ наш не про Святослава Николаевича, - он, совершив революцию в офтальмологии, покинул Архангельск. А Виталий Яковлевич долгие годы преподавал и лечил здесь. И исцелил сотни пациентов.

Виталий Бедило родился 5 января 1929 года на станице Егорлыкская Ростовской области. Окончил мединститут и с 1953 года работал офтальмологом. Стал им Виталий Яковлевич случайно, хотел быть, как и многие тогда, хирургом. Ведь глазные болезни в те годы лечились консервативно, ни о какой микрохирургии еще и не слышали. В Архангельск Бедило попал в 1962 году, в то время, когда здесь уже экспериментировал Святослав Федоров. Именно вместе с ним он семимильными шагами продвинулся в офтальмологии, выполняя сложные операции вроде замены больного хрусталика искусственным.

В Архангельском меде Бедило защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором. А после перевода Федорова в столицу, возглавил кафедру глазных болезней АГМИ. Надо отметить, что в те годы в Архангельск к чудо-доктору Бедило съезжались люди со всей страны, прослышав о революционных методах лечения. Вот как вспоминают очевидцы: «Слетаются письма, а в них с затаенной болью и надеждой вопрос: «Правда ли, что...?». И хотя первые две-три удачные операции Бедило не были обнародованы (о них знали лишь в медицинских кругах), в Куйбышеве больному говорят: «Знаете что – поезжайте-ка в Архангельск...». Обратившемуся за помощью в Москву советуют: «Попробуйте запросить Архангельск». Ростов-на-Дону уверено направляет своих «безнадежных» больных на Север. Из Одессы без всякого направления мчится сюда слепой Михаил Дружинин. Последняя надежда – Архангельск. Его оперируют, и он … прозревает».

К началу 1979 года в Архангельской глазной клинике сделано около 300 протезирований роговицы – больше, чем всего по стране. Виталий Бедило уступает по их количеству лишь американцу Кордоне! Впервые произведенная в нашей стране Бедило операция сквозного протезирования роговой оболочки поставила его в ряд выдающихся отечественных и зарубежных офтальмологов. По его методу успешно прооперированы сотни больных. Некоторым из них зрение возвращено после десятков лет слепоты.

А еще Виталий Яковлевич основал в Архангельске офтальмологическую больницу. Почти четверть века был главным внештатным офтальмологом Архангельской области, председателем общества офтальмологов. Десять лет - с 1981 по 1991 год - руководил Межобластным центром микрохирургии глаза. Он удостоен звания заслуженного врача РСФСР, почетного доктора СГМУ, награжден орденами Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством IV степени». Неоднократно медики выходили с предложением присвоить ему звание Почетного гражданина Архангельска. Думаю, еще не поздно…

Читая и слушая рассказы пациентов о чудодейственных технологиях архангельских офтальмологов, приходишь в восторг. Тысячи людей, потерявшие уже веру в возвращение зрения, благодаря доктору Бедило и его ученикам, снова видели свет, могли читать и писать. Мне кажется, это самый прекрасный дар, который Бог дал человеку – возможность видеть окружающий мир. Многогранный, красочный и вдохновляющий на свершения.

Иисус Христос пришел в наш мир, чтобы спасти его от духовной слепоты. Такую задачу не ставил перед собой доктор Виталий Бедило. Но проблему слепоты физической он начал эффективно решать. И, встречая его в городе, бывшие пациенты, видевшие ранее лишь нечеткие контуры, теперь улыбались на солнце и небо. Спасибо, Виталий Яковлевич, низкий вам поклон…