В большинстве районов прогнозируется дождь, а местами гроза с ливнем.
Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с, при грозе местами порывы 13-18 м/с.
Температура днём поднимется до +15,+20 градусов а ночью +7,+12.
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Вторник, 20 июня, 11:30
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/20/51369.html
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В Архангельской области снова пройдут дожди
Северное УГМС сообщает, что сегодня в регионе будет облачная погода с прояснениями.
В большинстве районов прогнозируется дождь, а местами гроза с ливнем.
Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с, при грозе местами порывы 13-18 м/с.
Температура днём поднимется до +15,+20 градусов а ночью +7,+12.
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Источник: агентство по печати и СМИ разделят
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