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Вторник, 20 июня, 11:30

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/20/51369.html

Общество

В Архангельской области снова пройдут дожди

В Архангельской области снова пройдут дожди
Северное УГМС сообщает, что сегодня в регионе будет облачная погода с прояснениями.

В большинстве районов прогнозируется дождь, а местами гроза с ливнем.

Ветер юго-западный и западный 3-8 м/с, при грозе местами порывы 13-18 м/с.

Температура днём поднимется до +15,+20 градусов а ночью +7,+12.

Сегодня 09:35

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