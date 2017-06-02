Конференция по созданию доступной музейной среды для инвалидов пройдет в Архангельске

Конференция пройдёт в Гостиных дворах 23 июня 2017 года при поддержке областной организации Всероссийского общества инвалидов, Архангельского краеведческого музея, областного минкульта, Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Для участия приглашены руководители и специалисты музеев и других учреждений культуры, в которых создаются или планируется создать доступные условия для людей с инвалидностью, а также представители НКО.

На конференции пойдет разговор об основных принципах проведения паспортизации объектов культуры. Представители общественных организаций инвалидов расскажут об особенностях обслуживания людей на колясках, людей с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха и речи, а также детей-инвалидов.

Конференция является одним из основных мероприятий мини-проекта в рамках большого проекта «Дружественные города», который направлен на создание условий для комплексного развития природной и культурной среды, доступной и дружелюбной для людей с инвалидностью, охватывающего Псков, Архангельск, Петрозаводск, Калининград, Санкт-Петербург.

Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму и выслать по электронной почте: aoovoi@mail.ru не позднее 20 июня 2017 года.