Врачи из Архангельской области победили во всероссийском конкурсе Подведены итоги третьего этапа всероссийского конкурса врачей. На третий этап в этом году поступили 653 конкурсные работы по 29 номинациям из 62 субъектов Российской Федерации и 7 федеральных органов исполнительной власти. Среди победителей отметились три специалиста из Архангельской области. Третье место в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» занял врач Первой городской клинической больницы Игорь Никулинский. В номинации «Лучший врач общей практики» второй стала врач Ильинской ЦРБ Нина Сухих. А главврача Каргопольской ЦРБ Лидию Ахемадову признали «Лучшии руководителем медицинской организации» - в этой номинации она заняла первое место, собщает пресс-служба министерства здравоохранения Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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