Врачи из Архангельской области победили во всероссийском конкурсе

Среди победителей отметились три специалиста из Архангельской области.
Третье место в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» занял врач Первой городской клинической больницы Игорь Никулинский. В номинации «Лучший врач общей практики» второй стала врач Ильинской ЦРБ Нина Сухих.
А главврача Каргопольской ЦРБ Лидию Ахемадову признали «Лучшии руководителем медицинской организации» - в этой номинации она заняла первое место, собщает пресс-служба министерства здравоохранения Архангельской области.