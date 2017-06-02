Вдруг народ станет жить лучше? На Хабарке хотят построить храм

Поклонный крест освятили на архангельском острове Хабарка в дельте Северной Двины. Освятил крест благочинный приходов столицы Поморья игумен Феодосий (Нестеров) в сослужении главы епархиального образовательного отдела протоиерея Олега Шевчука и местного священника Александра Дятлова.

На острове живут около двух тысяч людей, есть магазины, школа, детский садик, пожарное депо и медицинский пункт, водоочистные сооружения и котельная. Также на острове есть небольшой домовой храм, освященный в честь Божией Матери «Всецарица», в котором настоятельствует священник Александр Дятлов.

По словам отца Александра, прихожане храма мечтают о новом большом и светлом храме. Установка и освящение поклонного креста символизирует начало этого пути.

Отец Александр использует разные способы вдохновения жителей Хабарки на стезю духовного делания. Так, священник организовывал визитации на остров ревнителей архангельского православного молодежного клуба «Вместе». Ребята делились с местными жителями пасхальной радостью: гости исполнили духовные песни, рассказали о празднике Воскресения Христова, а на прощание преподнесли книги — Святое Евангелие.

Хабарка - один из самых проблемных районов Архангельска. Здесь раньше работал лесозавод, ныне лежащий в руинах. А недавно в единственной на острове школе обвалился козырек.