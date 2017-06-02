В России объявляется конкурс социальной рекламы «Импульс» К участию приглашаются органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также учреждённые ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы. «Импульс» – конкурс государственной социальной рекламы, в котором участникам предстоит побороться за призовые места в восьми основных номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Кроме того, учреждены четыре специальные номинации: «Гран-при 2017», «Трендсеттер года», «Наш характер», «Признание интернета». Победителей традиционно определит жюри, в состав которого входят представители рекламной индустрии, медиа-эксперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти. Поучаствовать в выборе лучшей государственной рекламы смогут и пользователи интернета, проголосовав на сайте конкурса. Прием заявок продлится до 18 сентября. Подведение итогов состоится в декабре 2017 года в МИА «Россия сегодня». Победители получат памятные статуэтки. В прошлом году главную награду конкурса получил департамент здравоохранения Москвы за серию работ «Спасибо, доктор», сообщает пресс-служба МИА «Россия сегодня». Нашли ошибку? Выделите текст,

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