В Архангельске пройдут публичные слушания об исполнении областного бюджета

Свои предложения и вопросы по теме публичных слушаний можно направлять по электронному адресу 0201@dvinaland.ru (с отметкой «Публичные слушания, отчёт-2016»). Вопросы по организации слушаний принимаются по телефонам (8182) 288-229 и (8182) 288-222.
Напомним, что публичные слушания носят открытый характер и проводятся в целях информирования и учёта мнения населения, органов местного самоуправления о бюджетной и налоговой политике Архангельской области и о характеристиках областного бюджета.
В соответствии с требованием бюджетного законодательства министерство финансов Архангельской области два раза в год проводит публичные слушания: летом – по годовому отчёту об исполнении областного бюджета, осенью – по проекту областного бюджета.
Проект областного закона об исполнении областного бюджета за 2016 год и материалы к публичным слушаниям размещены на официальном сайте правительства Архангельской области на странице «Бюджет» в разделе «Публичные слушания».
Вход на слушания свободный.