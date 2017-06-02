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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/19/51355.html

Общество

"КоммерсантЪ": СПИД-центр в Архангельске могут выселить

"КоммерсантЪ": СПИД-центр в Архангельске могут выселить
Издание "КоммерсантЪ" сегодня обнародовало материал о возможном слиянии центра СПИД и кожно-венерологического диспансера. Руководство центра СПИД это отрицает.

КоммерсантЪ сообщает: "Общественное движение «Пациентский контроль» обратилось к губернатору Архангельской области Игорю Орлову с просьбой сохранить региональный СПИД-центр, который работает уже 25 лет. Представители движения узнали, что здание центра должно быть освобождено к 1 октября 2017 года, устное распоряжение об этом было, по их данным, оглашено на совещании в минздраве Архангельской области 7 июня.

«На вопрос о возможности предоставления другого помещения был дан ответ, что нового здания не будет»,— отмечают авторы обращения. Они отмечают, что региональные власти рассматривают вопрос об объединении Архангельского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и кожно-венерологического диспансера".

Однако главный врач Архангельского клинического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Елена Попова сообщила “Ъ”, что никаких письменных распоряжений, касающихся выезда из здания, из регионального министерства здравоохранения она не получала, «о переезде никакого разговора нет, поднимать эту тему преждевременно». В региональном минздраве сообщили, что коллектив центра работает в штатном режиме.

Ранее в Архангельске прошла информация об увеличении в регионе числа ВИЧ-инфицированных. Как отмечала главврач СПИД-центра Елена Попова в интервью "Двине-Информ": "В прошлом году в Архангельской области отмечался рост новых случаев ВИЧ-инфекции на 80 процентов по сравнению с предыдущим годом, в этом году - на 40 процентов"... Вот общие цифры по заразившимся: всего за 2014 – 109 человек, в 2015 – 197, а за 2016 год – уже 265. Что касается зараженных при внутривенном немедицинском употреблении наркотиков, то в 2015 году от общего числа цифра составляла 36,4 процентов, а за неполный 2016 год – 49,1 процентов. Но давайте посмотрим в абсолютных цифрах: за 10 месяцев прошлого года - 56 случаев, за 10 месяцев этого года - уже 109. Как вы видите, рост существенный". 

Юрий Севастьянов, Сегодня 11:42

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 13:46

… это который тут СПИД-центр? тот, что деревянный на заднем плане или этот уютный особнячок а-ля Кшесинская? если последний вариант, то однозначно выселить спидоносцев и отдать кв. метры под детский сад …

Гость, сегодня 14:41

такой красивый особнячок) он не подходит под спид-центр

Горожанин, сегодня 14:45

в квд центру-спида самое место. лучше там, чем на чумбаровке

Внимательный, сегодня 16:58

сказали же, что еще никаких распоряжений не поступало. что за ранняя паника. я дкмаю что до этой новости вообще никто не знал, где этот центр находится
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