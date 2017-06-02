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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/19/51351.html

Общество

Приставы в ходе операции "Штраф" взыскали более 200 тысяч рублей

Приставы в ходе операции "Штраф" взыскали более 200 тысяч рублей
В течение недели, с 29 мая по 2 июня, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Штраф» сотрудники полиции и службы судебных приставов проводили совместные рейды по адресам неплательщиков административных штрафов.

Объединение усилий двух ведомств было направлено на обеспечение принципа неотвратимости наказания для тех, кто совершил административное правонарушение.

За время проведения мероприятия судебные приставы и полицейские посетили более 400 «штрафников», проигнорировавших возложенное на них наказание. В результате, 223 человека поспешили оплатить имеющиеся штрафы на общую сумму более 209 тысяч рублей. Помимо этого, у 69 должников в ходе рейдов было установлено место работы и неоплаченные штрафы будут удержаны у них из заработной платы, сообщает пресс-служба регионального УФССП. 

В отношении 112 неплательщиков сотрудниками полиции были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и теперь суд решит какое они понесут наказание за уклонение от уплаты штрафа. Напомним, что санкции данной статьи предусматривают удвоение суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

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