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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/19/51349.html

Общество

В Архангельске снова дождливо

В Архангельске снова дождливо
Сегодня в регионе облачно с прояснениями. В большинстве районов дождь, местами гроза с ливнем.

Ветер юго-западный и западный, на востоке области юго-восточный и восточный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура днем +14,+19°, в южных районах до +24°, сообщает Севметео.

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