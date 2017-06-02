В Новодвинске есть позитивный пример работы ТОСа. Созданный жителями многоквартирного дома по улице 3-й Пятилетки, 36 ТОС «Мечта»  неоднократно получал финансирование от муниципалитета для благоустройства дворовой территории.

Главные проблемы жителей индивидуального посёлка — дороги и вывоз мусора. На собрании было решено создать ТОС. Инициативная группа начала оформление и сбор необходимых документов, сообщает Регион29.