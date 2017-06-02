Новый ТОС появится в Новодвинске Вопрос создания органа территориального общественного самоуправления обсуждался на собрании собственников, проживающих в частном индивидуальном посёлке города. В собрании участвовали около 60 жителей улиц Двинской, Строителей, Пролетарской, Уборевича и Северной, где расположены частные дома. О преимуществах местного самоуправления собравшихся проинформировала инициативная группа во главе с депутатом горсовета Андреем Коротковым. В Новодвинске есть позитивный пример работы ТОСа. Созданный жителями многоквартирного дома по улице 3-й Пятилетки, 36 ТОС «Мечта» неоднократно получал финансирование от муниципалитета для благоустройства дворовой территории. Главные проблемы жителей индивидуального посёлка — дороги и вывоз мусора. На собрании было решено создать ТОС. Инициативная группа начала оформление и сбор необходимых документов, сообщает Регион29. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Вчера 15:04