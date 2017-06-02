В связи с проведением карнавального шествия ХХIII Международного фестиваля уличных театров 19 июня с 18 до 19 часов для движения всех видов транспорта будет закрыта Набережная Северной Двины от пл. Мира до театра Драмы им. М.В. Ломоносова.
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Понедельник, 19 июня, 02:26
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/18/51344.html
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Из-за фестиваля уличных театров в Архангельске ограничат движение
Об изменениях сообщает городская администрация.
В связи с проведением карнавального шествия ХХIII Международного фестиваля уличных театров 19 июня с 18 до 19 часов для движения всех видов транспорта будет закрыта Набережная Северной Двины от пл. Мира до театра Драмы им. М.В. Ломоносова.
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