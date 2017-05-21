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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/18/51342.html

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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Овсянкин

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Овсянкин
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Овсянкина – почетного гражданина Архангельска, краеведа, ученого, большого знатока истории Поморья.

Лично для меня Евгений Иванович является символом архангельского краеведения. В июне 2010 года я начал вести сайт «Архангельский некрополь» и мечтал встретиться с Овсянкиным, чтобы почерпнуть от него сведения об истории Архангельска и о его лучших людях. К сожалению, встретиться нам не довелось: в августе того же 2010-го он скончался после тяжелой болезни. А вскоре ко мне обратился его сын Петр Евгеньевич с просьбой создать на «Архангельском некрополе» страницу памяти этому светлому человеку.

Евгений Овсянкин родился 28 октября 1927 года в деревне Шульгинской Тарнянского сельсовета Шенкурского района. В Шенкурске сразу после войны он закончил педагогическое училище, а еще через четыре года - исторический факультет Архангельского педагогического института, затем аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена. Работать он начал в обычной архангельской школе, где преподавал историю.

Через несколько лет, окончив аспирантуру, Овсянкин оказался востребован на партийной работе, - в достаточно молодом возрасте возглавил отдел школ и вузов Архангельского обкома КПСС. Но партийная работа была для него скорее обузой, ведь свою жизнь Евгений Иванович решил посвятить изучению родного края. А потому он вернулся к преподавательской деятельности, защитил кандидатскую диссертацию, был избран доцентом. Некоторое время, уже в перестроечные годы, возглавлял областное отделение Всероссийского общества охраны и использования памятников культуры и истории.

Архангелогородцы знают Овсянкина в основном по его «бестселлеру» - книге «Имена архангельских улиц». В легкой и доступной форме он рассказывал о тех, в честь кого названы улицы и проспекты областного центра, а также представлял хронологию их переименования. Но кроме этой замечательной книге есть у Овсянкина и другие важные краеведческие труды. Лично мне очень пригодились в работе две его книги, рассказывающие об архангельских лесозаводах – третьем и Соломбальском ЛДК. А еще Овсянкин написал книгу об истории архангельских денег и о купеческом дореволюционном Архангельске. Думаю, что это лучшие труды о нашем городе, пусть не обидятся на меня другие краеведы. Особенно приятно, что Овсянкин был всегда очень точен в передаче исторических событий, не разбавляя «отсебятиной» и разного рода штампами.

Много сделал Евгений Иванович для обоснования присвоения Архангельску звания города воинской славы. Большое значение имело издание книг о войне: “Золотые звезды северян”, «Архангельская область в годы Великой Отечественной войны», «Книга Памяти», «Письма с фронта».

Журналист Людмила Ашиток писала: «Сильное энергетическое поле, в которое попадает всякий перелистывающий страницы, написанные Евгением Овсянкиным, серьезным ученым, неиссякаемым оптимистом, преданным патриотом родного края, спасает нас, его читателей, от заскорузлости души и пробуждает интерес не только к далекой истории, но и к настоящей жизни. Как-то Евгений Иванович с присущим ему юмором заявил: «Я работаю как при коммунизме – никому не плачу и мне никто не платит. А что меня читают, значит, не впустую тружусь, все идет к людям».

В 2002 году Овсянкин получил звание Почетного гражданина Архангельска. Ни у кого не вызывала сомнений его кандидатура. Что называется, достойный из достойных. А через несколько лет после кончины его именем была названа построенная научная библиотека Северного Арктического федерального университета.

Мне кажется, Евгений Иванович Овсянкин сам был огромной библиотекой сродни великому Борхесу. В свое время Борхес сказал: «Я всегда воображал рай чем-то вроде библиотеки». Для Евгения Овсянкина библиотеки, архивы, рассказы очевидцев, поездки по районам Архангельской области тоже были настоящим раем. И до последних дней жизни он не прекращал познавать окружающий мир, удивляться ему, осмыслять, фиксировать и рассказывать о нем нам, своим читателям…

Алексей Морозов, Сегодня 09:06

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