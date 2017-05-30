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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/17/51338.html

Общество, Политика

Участникам «Команды 29» предложат найти способ удержать молодёжь в регионе

Участникам «Команды 29» предложат найти способ удержать молодёжь в регионе
Кроме проблемы оттока молодёжи из Приморского района, участники молодёжного форума попытаются создать проект раздельного сбора и переработки мусора для Устьянского района.

Первое задание форумчанам предложила администрация Приморского района.

– Для нас проблема оттока молодёжи крайне актуальна – мы соседствуем сразу с тремя крупными городами – Архангельском, Северодвинском и Новодвинском. У молодых людей есть масса возможностей переехать в другое место, а тех факторов, которые их бы удержали на своей малой родине, слишком мало, – пояснил глава МО «Талажское» Андрей Рыженков.

Задание под названием «Раздельный сбор мусора и переработка отходов в муниципалитете» участникам «Команды 29» предложили в Устьянском районе.

Муниципалитет хочет, чтобы участники создали эффективную модель по обращению с отходами на территории всего района, который должен включать инфраструктурные объекты сбора и переработки мусора, разработку и внедрение схемы движения отходов, поиск способов использования вторсырья.

– Заявленная нами тема весьма актуальна, учитывая, что 2017 год в России объявлен Годом экологии. Проблема обращения с отходами существует не только в нашем районе. Поэтому мы рассчитываем, что полученный на проект можно будет реализовать не только у нас, но и в других муниципалитетах, - отметил глава Устьянского района Алексей Хоробров.

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В нём примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

Для того, чтобы принять участие в региональном молодёжном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

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