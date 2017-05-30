Новости дня

Дмитрий Артемьев отправился в путешествие из Архангельска в Астрахань

Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматах

Архангельский областной крематорий не выбрасывал человеческий прах вместе с мусором

В Архангельск доставили члена преступного сообщества – Анатолия Самодова

Мобильная версия 16+

Суббота, 17 июня, 20:40

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/17/51336.html

Общество, Происшествия

Инструкция по отдыху на выходных: как не стать нарушителем противопожарного режима

Инструкция по отдыху на выходных: как не стать нарушителем противопожарного режима
В ряде районов Архангельской области установились повышенные 3 и 4 классы пожарной опасности.

Несмотря на длительную прохладную погоду, она не принесла в леса дождей, лесная подстилка очень сухая, на лугах и в лесах также много сухой травы, а это значит, что лес сейчас особенно уязвим от действий человека – любая спичка, непотушенная сигарета, разожженный костер или оставленный без присмотра мангал способны спровоцировать природный пожар.

МЧС по Архангельской области убедительно просит жителей области быть осторожными с огнем. Особое внимание спасатели обращают на областное законодательство: указом губернатора от 28.04.2017 № 38-у на территории Архангельской области с 1 мая 2017 года введен особый противопожарный режим, которым установлен запрет на сжигание травяной растительности, разведение костров, сжигание мусора.

В ближайшие дни будут проведены рейды по местам массового отдыха, и нарушителей противопожарного режима ожидает административная ответственность.

Разведение огня в закрытой ёмкости – жаровне или мангале не запрещено, но нужно соблюдать определённые правила. Розжиг дров на природе следует исключить: открытый огонь с большим количеством искр приведет к пожару. Костер на сегодня – слишком опасное мероприятие.

Никто не станет предъявлять к отдыхающим претензий, если они будут пользоваться готовым углем в металлической ёмкости – жаровне или мангале. Спасатели советуют выбирать места для жарки подальше от леса и деревьев – на поляне или рядом с водоёмом.

Кроме того, при использовании открытого огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях на садовых земельных участках, относящихся к землям сельхозназначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий сооружений и иных построек допускается в 5 и более метров, а зону вокруг емкости от горючих материалов следует очистить на 2 метра.

Также, мангал не должен иметь сквозных прогаров по стенкам и днищу, и его нельзя ставить на торфе. В радиусе двух метров необходимо убрать всё, что может загореться. Если ветер 10 м/сек и больше – пользоваться мангалом нельзя.

Когда приготовление пищи закончено – нельзя оставлять мангал без присмотра до полного прекращения горения, а человек находящийся рядом с мангалом должен иметь первичные средства пожаротушения (например, ведро с водой) и мобильный телефон, если ситуация потребует вызова пожарных. Сделать это можно по номеру 101 или 112.

Сегодня 12:02

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске ожидаются тёплые выходныеСегодня 09:52
1 комментарий

Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусахВчера 14:13
6 комментариев

В Архангельске планируют преобразить Петровский скверВчера 10:58
6 комментариев

Директор архангельского МУПа не выполнил решение суда и не выплатил долгиВчера 09:48
2 комментария

Игорь Годзиш ищет в Архангельске место под трамвайПозавчера 17:32
22 комментария

Общество

Дмитрий Артемьев отправился в путешествие из Архангельска в АстраханьСегодня 16:01

Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматахСегодня 15:02

Участникам «Команды 29» предложат найти способ удержать молодёжь в регионеСегодня 13:35

В Виноградовском районе полицейский спас из пожара двоих детей и женщинуСегодня 11:30

24 июня в Архангельске состоится празднование Дня российской молодёжи Сегодня 11:14

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Участникам «Команды 29» предложат найти способ удержать молодёжь в регионе

В Архангельске ожидаются тёплые выходные

Экологическая организация «О2» посетила Архангельский ЦБК

Архангельская молодёжь объявила конкурс граффити, приуроченный к юбилею области

Группа «Илим» вручила именные стипендии за достижения коряжемским школьникам

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в мае 2017 года

ВТБ кредитует бюджет города Котласа

«Ростелеком» в Архангельске приглашает на первый семейный фестиваль

ГК «Титан» изменила политику логистики

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

Северодвинск готовится к смене власти

Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Либералам черным налом 2

«Единая Россия» завершила предварительное голосование

Архангельский областной крематорий не выбрасывал человеческий прах вместе с мусором

В Архангельск доставили члена преступного сообщества – Анатолия Самодова

В Виноградовском районе полицейский спас из пожара двоих детей и женщину

В Каргопольском районе задержали мужчину, обворовавшего пенсионера

В 7 округах Архангельска временно отключат воду

Дмитрий Артемьев отправился в путешествие из Архангельска в Астрахань

Архангельские и Соловецкие школьники сразились в онлайн-шахматах

АГКЦ приглашает горожан принять участие в программе «Танцуй – укрепляй здоровье!»

100 лет патриарху "Водника": в Архангельске вспомнили Анатолия Скворцова

Команда Поморья по универсальному бою взяла 15 медалей на первенстве мира

24 июня в Архангельске состоится празднование Дня российской молодёжи

В Архангельской области стартовал конкурс студенческих работ в честь Бориса Розинга

Северодвинскому парку культуры и отдыха исполняется 45 лет

На рок-фестивале "Мост" можно будет проверить свою финграмотность

В Северном морском музее пройдёт концерт «Джаз над водой»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru