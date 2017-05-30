Инструкция по отдыху на выходных: как не стать нарушителем противопожарного режима

В ряде районов Архангельской области установились повышенные 3 и 4 классы пожарной опасности.

Несмотря на длительную прохладную погоду, она не принесла в леса дождей, лесная подстилка очень сухая, на лугах и в лесах также много сухой травы, а это значит, что лес сейчас особенно уязвим от действий человека – любая спичка, непотушенная сигарета, разожженный костер или оставленный без присмотра мангал способны спровоцировать природный пожар.

МЧС по Архангельской области убедительно просит жителей области быть осторожными с огнем. Особое внимание спасатели обращают на областное законодательство: указом губернатора от 28.04.2017 № 38-у на территории Архангельской области с 1 мая 2017 года введен особый противопожарный режим, которым установлен запрет на сжигание травяной растительности, разведение костров, сжигание мусора.

В ближайшие дни будут проведены рейды по местам массового отдыха, и нарушителей противопожарного режима ожидает административная ответственность.

Разведение огня в закрытой ёмкости – жаровне или мангале не запрещено, но нужно соблюдать определённые правила. Розжиг дров на природе следует исключить: открытый огонь с большим количеством искр приведет к пожару. Костер на сегодня – слишком опасное мероприятие.

Никто не станет предъявлять к отдыхающим претензий, если они будут пользоваться готовым углем в металлической ёмкости – жаровне или мангале. Спасатели советуют выбирать места для жарки подальше от леса и деревьев – на поляне или рядом с водоёмом.

Кроме того, при использовании открытого огня для приготовления пищи в мангалах, жаровнях на садовых земельных участках, относящихся к землям сельхозназначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий сооружений и иных построек допускается в 5 и более метров, а зону вокруг емкости от горючих материалов следует очистить на 2 метра.

Также, мангал не должен иметь сквозных прогаров по стенкам и днищу, и его нельзя ставить на торфе. В радиусе двух метров необходимо убрать всё, что может загореться. Если ветер 10 м/сек и больше – пользоваться мангалом нельзя.

Когда приготовление пищи закончено – нельзя оставлять мангал без присмотра до полного прекращения горения, а человек находящийся рядом с мангалом должен иметь первичные средства пожаротушения (например, ведро с водой) и мобильный телефон, если ситуация потребует вызова пожарных. Сделать это можно по номеру 101 или 112.