В южных районах региона в эти дни местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью составит +4,+9°, днем +20,+25°.
На следующей неделе жителей региона ожидает прохладная с дождями погода.
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Суббота, 17 июня, 11:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/06/17/51332.html
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В Архангельске ожидаются тёплые выходные
Северное УГМС сообщает, что в эти выходные дни в Архангельской области ожидается тёплая погода – до 22°С.
В южных районах региона в эти дни местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью составит +4,+9°, днем +20,+25°.
На следующей неделе жителей региона ожидает прохладная с дождями погода.
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